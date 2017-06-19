Ученый раскрыл предсказание Нострадамуса о расколе Земли

Российский ученый Александр Лазарев поделился собственной интерпретацией пророчества известного астролога Нострадамуса. В размещенном на YouTube исследовании он сообщает о скором расколе Земли.

Доктор технических наук по материалам Нотрадамуса прогнозирует разрушительную мировую войну, которая начнется во Франции и затянется на десятки лет. В конечном итоге мир погрязнет в страшном экономическом кризисе. На фоне этого получит сильный толчок медицина. Доктора смогут продлить человеческую жизнь до 200 лет. Кроме того, наука позволит общаться с животными.

Однако порядка 6 тысяч человек погибнет в результате извержения вулкана Везувий. Планета будет страдать от результатов коллосального экологического загрязнения.

А вот уже в 2018 году Земля расколется после падения крупной кометы. Из-за столкновения Африка существенно отдалится от Евразии. Александр Лазарев отмечает, что во всё происходящем относительная стабильные и безопасные условия сохранятся лишь в России.