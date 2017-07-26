Ученые: космические радиовсплески могут являться "Интернетом" инопланетян

Уфологи уверены, что радиовсплески, происходящие в открытом космосе, могут являться "Интернетом" инопланетян. Именно с помощью него гуманоиды могут общаться между собой и передавать определенную информацию землянам.

Долгие годы ученые по всему миру изучали сверхъестественные явления, факты обнаружения НЛО и прочие доказательства существования инопланетных цивилизаций.

Спустя некоторое время, когда основные страсти вокруг пришельцев и конца света утихли, ученые принялись думать, каким образом инопланетяне могут общаться между собой в межгалактическом пространстве.

Таким образом, уфологи пришли к ошеломляющему выводу: космические радиовсплески, часто наблюдаемые учеными, могут являться тем самым "Интернетом" инопланетян, который они используют для передачи информации между собой.