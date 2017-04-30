Отторжение трансплантированных тканей научились снижать хитозаном

Российские ученые научились снижать отторжение трансплантированных тканей при помощи хитозана. Так объявили в пресс-службе Сибирского отделения РАН.

Хирурги довольно давно научились пересаживать пациентам целые органы и отдельные участки организма взамен поврежденных. Однако до сих пор остаётся актуальной проблема неприятия донорских элементов иммунной системой больного. В особенности это свойственно элементам, изготовленным из частей животных. К примеру, сердечные клапаны изготавливают из тканей свиньи или коровы. Они подходят по форме и функциональности, однако даже при надлежащей дезинфекции человеческий иммунитет конфликтует с животными белками и стремиться исключить их из системы.

Со временем медики нашли выход в особых веществах, которые уничтожают клетки, составляющие трансплантат. В итоге остаётся лишь органическая оболочка, которая воспринимается более дружелюбно. В этом случае возникает другое негативное явление - ниши уничтоженных клеток занимают соли кальция, которые снижают прочность тканей.

Способ бороться с этим нашли сотрудники Национального медицинского ИЦ им. Мешалкина, а также Новосибирского института органической химии им. НН, Ворожцова. Они решили обработать ткани веществом на основе хитозана, который вырабатывается у некоторых видов плесени и грибов, по своей структуре он напоминает коллаген. Микроклубки этого биологического соединения заполняют пробелы и мешают занять их солям кальция, что способствует более длительному сроку службы трансплантатов.

Во время испытаний протезы из коровьих сосудов и хитозана помещали под кожу крысам. Оказалось, что такие трансплантаты практически не отторгаются иммунитетом. Более того, со временем они отлично сращиваются с кожей, пронизываются кровеносными сосудами и жировой клетчаткой. Это свидетельствует о том, что метод является биологически безопасным. В дальнейшем ученые намерены пересадить свиньям сердечный клапан из коровьей вены, предварительно обработанный хитозаном.