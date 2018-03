Ученые открыли новую угрозу глобального потепления

Ученые из Новой Зеландии открыли новую существенную угрозу планете из-за глобального потепления. Свои наблюдения они опубликовали в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сотрудники Университета Отаго обнаружили, что климатические изменения угрожают существенно снизить концентрацию растворенного в морской воде кислорода. Из-за нехватки элемента морские животные начнут массово гибнуть.

Эксперты пришли к такому выводу, изучив отложения изотопов урана в пределах Италии и Англии возрастом порядка 100 миллионов лет. Благодаря анализу геологи установили уровень кислорода водоёмов древности и причины его падения. Выяснилось, что 94 миллиона лет назад в земных океанах состоялось второе аноксическое событие, в процессе которого воды наполнились большим объёмом углерода. Этот процесс произошел на фоне высокой концентрации в атмосфере углекислого газа.

Авторы исследования утверждают, что при современных условиях увеличения парниковых газов кислород исчезнет всего через сотни тысяч лет. В настоящее время уже фиксируются безжизненные зоны Мирового океана, в которых чрезвычайно мало кислорода. Экологи из США и Швеции сообщают, что таких участков воды на Земле существует более 400.