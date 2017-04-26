Ученые назвали мат новым генетическим оружием

В Смоленске начали приучать людей к культурному общению без использования мата. Для этого по всему городу развесили социальные плакаты, в которых сказано, что мат можно приравнять к новому генетическому оружию.

На плакатах, которые развешены в городе, сообщается, что сквернословие принято считать серьезным заболеванием, так как мат способен вызвать существенные изменения на генетическом уровне, словно радиация. Также отмечается, что у людей, которые не используют матерные выражения в своей речи, состояние организма на 5-10 лет моложе официального возраста, а дети рождаются красивыми и здоровыми. Помимо этого социальный плакат гласит, что у матерщинника развивается такая же зависимость от матерных слов, как у курильщиков и алкоголиков от никотина и спирта соответственно.

Свою теорию ученые из Центра медицинской профилактики Астраханской области подтверждают опытами над семенами растений, которые подверглись нецензурному вербальному воздействию. В результате такого эксперимента большая часть ростков погибла, остальная же выросла с генетическими уродствами. Во время такого же эксперимента с людьми выяснилось, что мат приводит к ранней старости, ухудшению здоровья и развитию различный заболеваний. Чтобы защитить себя от пагубного воздействия мата, исследователи порекомендовали пропускать бранные слова в свой адрес и никогда не пользоваться подобной речью.