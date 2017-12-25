Ученые рассказали, какие действия партнера могут испортить секс

Ученым из Института Кинси удалось выяснить, какие действия во время секса могут не только повредить самому процессу, но и снизить сексуальное возбуждение у партнеров. В опросе принимали участие около 5 тысяч американцев.

В ходе опроса респондентам давалась возможность ответить на ряд вопросов, а затем, проведя тщательный анализ, специалисты выяснили, какие ошибки партнеров в постели приводят к сведению половой близости на "нет". Как оказалось, около 82% опрошенных респондентов просто не переносят, когда во время секса партнер слишком много разговаривает, начинает пересказывать сплетни, обсуждать покупку новых штор и так далее. Это довольно часто снижает сексуальное возбуждение.

74% респондентов отметили, что раздражающим фактором также считает инертность и отсутствие страсти во время любовных утех. Пассивность партнера никого не может порадовать во время секса. 63% опрошенных заявили о том, что их существенно напрягают неловкие и не слишком энергичные движения. Они отмечают, что это вовсе не способствует страстной атмосфере, которая должна наблюдаться во время занятия сексом.

Если партнер плохо целуется, то это также снижает удовольствие от интимных ласк. О таком в ходе опроса заявили около 62% респондентов.