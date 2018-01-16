Ученые: избыток соли критически опасен для печени

Американские ученые установили, что чрезмерное употребление соли ведет к неалкогольному ожирению печени, что очень опасно для человека. Высокие дозы соли активируют в печени процесс синтеза фруктозы, что приводит к резистентности к лептину.

Как известно, о вреде соли ученые уже не раз сообщали. Однако, новые опыты и исследования показали, что превышение суточной нормы соли ведет еще и к проблемам с печенью.

Медики и ученые рекомендуют употреблять не больше 6 граммов соли в день. В случае же, если норма соли превышается, в организме запускаются процессы, приводящие к неалкогольному ожирению печени.

Так, большие дозы соли запускают синтез фруктозы в печени. Этот синтез приводит к тому, что лептин, гормон-регулятор обмена энергии во всем организме, становится плохо воспринимаемым, трудноусваиваемым.

Опыты проводились на мышах, которые показали, что из-за резистентности лептина в организме повышается количество фруктозы, что ведет к метаболическому синдрому, приводящему к появлению неалкогольного ожирения печени.