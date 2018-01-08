Физики смогли преобразовать двухслойный графен в сверхпроводник

Физики из Массачусетского технологического института смогли преобразовать двухслойный графен в сверхпроводник. Кроме того, манипуляции ученых позволили графену приобрести изолирующие свойства.

Посредством скручивания графена под определенным углом ученым удалось добиться того, чтобы вещество приобрело как изолирующие, так и сверхпроводящие свойства. Представители исследовательской группы из Массачусетского технологического института в США опубликовали две статьи и результатами эксперимента.

Физики утверждают, что отныне графен может быть использован для дальнейших научных исследований сверхпроводников. Именно такие материалы легко включать и выключать, превращая их из изолятора в сверхпроводник. Таким образом, подобное открытие позволит ученым создавать инновационные квартовые устройства.

Несмотря на достижение определенных результатов, причина преобразования графера в сверхпроводник ученым пока не ясна, однако работа по дальнейшему исследованию явления продолжается.