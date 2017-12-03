Уфолог Скотт Уоринг показал на снимках Марса череп инопланетянина

Популярный специалист в области уфологии из США Скотт Уоринг показал уникальный снимок с Марса, на котором он распознал череп умершего инопланетянина. По словам уфолога, пока неизвестно, настоящие ли это кости, либо же это часть развалившейся когда-то статуи, изготовленной пришельцами.

Уфолог Скотт Уоринг, продолжая исследовать фотографии с Марса, сделанные с помощью ровера Curiosity, принадлежащего космическому агентству NASA, выявил на них новые доказательства того, что инопланетяне существуют и когда-то, возможно, даже обитали на планете Марс. В доказательство этому он прилагает черно-белый снимок, на котором, якобы, видно череп пришельца. Ученый уверен, что он является неоспоримым аргументом в пользу теории, которую считают основополагающей специалисты уфологии. По словам Уоринга, это точно не череп человека, так как он имеет совершенно иные очертания, грубые и большие по размеру.

Несмотря на то, что Скотт Уоринг нашел доказательства на фотографии, сделанной NASA, в космическом агентстве пока не собираются отвечать на подобные заявления. Портал "Версия. Инфо" также сообщает о фрагментах НЛО, которые в период с 1960 года и до сих пор хранятся в США.