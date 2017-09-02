Гигантские треугольные НЛО превратили Луну в свою базу

Гигантские НЛО треугольной формы могли облюбовать Луну и превратить её в свою космическую базу. Таким наблюдением поделился уфолог пол ником secureteam10 на своём канале в Youtube.

На снимках лунной поверхности наблюдательный исследователь заметил темный треугольник, перемещающийся на фоне природного спутника Земли. Он приводит две фотографии - на одной из них летающих объект находится в одном месте, а на другом - переместился на существенное расстояние. По мнению теоретика, это предполагает существование луной базы, которая служит пристанищем для таких летательных аппаратов.

Пользователь secureteam10 отметил, что изображения попали в его распоряжение от астронома-аматора, а также от некого генерального директора реактивного флота на территории штата Техас. Автор подчеркнул, что НЛО около шести секунд был отчетливо виден в небольшой зоне Луны.

Один из единомышленников уфолога предполагает, что инопланетяне готовятся истребить человеческий вид. По его мнению, люди заслужили такой исход из-за разрушительного воздействия на окружающую среду. Многие скептики, напротив, списали треугольные пятна на оптическую иллюзию, связанную с тенями.