Бразильские ученые нашли спасение от зомби-апокалипсиса

Бразильские ученые нашли теоретическое спасение от вымирания человечества в зомби-апокалипсисе. Их статья размещена на ресурсе arXiv.

Эксперты рассчитывают шансы выживания людей в случае глобального нашествия зомби, используя статистические модели. Ранее они включали в себя данные зараженных и людей. Кроме того, учитывались факторы скорости распространения эпидемии, а также изменения количества "живого" населения.

Группа физиков из университета Жуиса-ли-Форы под руководством Жуана Паулу де Мендосы разработала свою математическую систему нашествия зомби. Её особенностью является добавление ещё одной группы участников - военнослужащих. Согласно концепции, солдаты располагают средствами и навыками для эффективного уничтожения зомби. Модель состоит из сетки ситуативных узлов, в которых сталкиваются и взаимодействуют несколько групп. Этот процесс имеет несколько вероятных взаимоисключающих последствий. Если человек встречает зомби, то он либо убивает угрозу, либо становится пищей, либо сам заражается. При контакте военного с рядовым выжившим существует вероятность, что последний обучится новым знаниям и сам станет солдатом.

Согласно полученным результатам, группа людей в 1000 единиц может частично выжить лишь при наличии 47 военных. Чтобы в живых остались хотя бы 20% от этого числа, количество солдат должно быть больше сотни. Предполагается, что в реальных условиях это соотношение должно быть меньше установленного минимума. Однако при любом раскладе человечеству не выжить без обученной армии.