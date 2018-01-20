Американский физик: Люди должны избегать инопланетян

Американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку рассказал, что лучше всего будет делать, если люди действительно обнаружат инопланетян. По мнению специалиста, лучшим выходом будет немедленно бежать.

Большинство экспертов предполагают, что у пришельцев могут быть лучше развиты технологии. Они их используют, чтобы или помочь землянам, или захватить их. Американский физик Митио Каку высказал альтернативное предположение, отметив, что людям будет лучше бежать от инопланетян, потому что те воспримут человечество, как неразумных животных.

Специалист сравнил отношение пришельцев к землянам с тем, как последние смотрят на белок. Физик подчеркнул, что людям нравится наблюдать за этими животными, они кажутся милыми, но в то же время и смешными. Эксперт заявил, что и пришельцы могут насмехаться над землянами, видя в них своего рода белок. В связи с этим он раскритиковал попытки NASA и других организаций установить связь с НЛО, как сообщает «Версия.Инфо».