В США ученым удалось найти надгробие пришельца

В американском городе Аврора, Техас, в 1897 году произошло крушение НЛО. Когда исследовали место ЧП, было обнаружено тело пришельца, которого решили похоронить по христианским традициям и установить надгробие на могиле. Это надгробие и удалось найти американским ученым.

Как тогда рассказывали очевидцы, в апреле 1897 года в мельницу около дома одного из фермеров врезался странный объект и рухнул на землю. Местные жители пришли на место происшествия и увидели обломки космического корабля, среди которых нашли и труп пришельца. Его тело было деформировано, он также был довольно невысоким и серым.

Горожане приняли решение похоронить гуманоида согласно христианским традициям на кладбище, где покоятся местные жители. Обломки НЛО они сбросили в колодец, откуда они загадочным образом исчезли.

Американские ученые отправились в город Аврора и с удивлением обнаружили, что могила пришельца все еще находится на старом месте. На надгробии изображена летающая тарелка с тремя иллюминаторами, однако является автором рисунка до сих пор неизвестно. Многие ученые до сих пор размышляют над тем, что произошло в Авроре в 1897 году, однако за 120 лет никто так и не решился заняться эксгумацией и осмотреть тело погибшего пришельца.