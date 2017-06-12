Ученые обнаружили два новых вируса-гиганта с длинными хвостами

Ученые открыли два новых вируса-гиганта, обладающих длиннейшими "хвостами". Об этом пишет научный журнал Nature Communications.

Исследователи из Франции во главе с Дидье Раулем нашли в очень экстремальных местах обитания новый род вирусов, который получил наименование Tupanvirus. Так когда-то величали племенное божество. Вид Deep ocean водится на очень большой глубине в океанах, а soda lake - разъедающих щелочных озерах. Эти микроорганизмы достигают довольно крупных для своего звания размеров - порядка 2,3 микрометров. Установлено, что они способны поражать амебообразных, однако не грозят человечеству.

В Tupanvirus биологов поразило количество генов, отвечающих за кодирование белка - около 1,5 миллионов. Чтобы синтезировать белки по примеру "живых" микроорганизмов им не достает лишь рибосом. Эта находка стала основой для теории, что предки вирусов имели более сложную структуру. Однако в процессе стремления к паразитическому образу жизни геномы существенно упростились. Эти доводы ещё сильнее размывают и без того неясные границы между вирусами и более сложными существами.