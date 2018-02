Генетики доказали скрещивание мамонтов со слонами

Генетики доказали, что раньше мамонты скрещивались со слонами. Они составили генетическое древо и описали его в статье для Proceedings of the National Academy of Sciences.

Около 10 тысяч лет назад семейство слоновых жили в Африке, Евразии и Северной Америке. На этих континентах мамонты, слоны и палеолокодоны, вероятно, были самыми многочисленными представителями мегафауны. Сейчас на Земле осталось лишь три вида. Это африканский саванный слон, индийский и лесной.

Недавно группа ученых из девяти стран под руководством Дэвида Рейха выделили геномы 14 хоботных и проанализировали их последовательности. В список исследования попали по два африканских, индийских и саванных слона из разных стад, четырех шерстистых мамонтов, мамонта Колумба и двух американских мастодонтов. Согласно полученным результатам, слоны и мамонты неоднократно перемещались между континентами и спаривались между собой.

К примеру, жившие в Северной Америке мамонты Колумба вступали в половой контакт с шерстистыми мамонтами, прибывшими из Евразии. Африканский лесной слон считается ближайшим сородичем прямобивневого антикуса. Антикус же генетических схож с шерстистыми мамонтами и стал общим прародителем для африканского и лесного слонов.

Ученые также утвердились в догадках, что последние являются разными видами, предки ветви которых разошлись порядка 2-5 миллионов лет назад. Последние же 500 тысяч лет эти животные размножались удаленно друг от друга.