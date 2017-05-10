Ученые из Китая изобрели аппарат для молниеносной диагностики болезней

Китайские ученые из медицинского центра матери и ребенка в Гаунчжоу изобрели специальный аппарат для диагностики болезней. Искусственный интеллект может справляться с задачей молниеносно и с шокирующей точностью.

Насколько известно, диагностика болезней является одним из самых важных этапов ее лечения. Без правильно установленного диагноза шанса на позитивный исход у больного практически не остается. Однако во время личных встреч врача со своим пациентом не на руку могут сыграть множество факторов, например, тот же человеческий фактор.

Для того, чтобы свести к минимуму ошибки врачей, ученые из Китая изобрели автоматизированный аппарат, который способен быстро распознавать болезни. На данном этапе инновация способна диагностировать пневмонию или заболевание глаз у ребенка, однако разработчики утверждают, что в планах у них дальнейшее усовершенствование аппарата.

Несмотря на это, изобретение китайских ученых способно решительно сдвинуть процесс диагностики с мертвой точки.