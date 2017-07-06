На самом деле ледник Росса не тает, а замерзает – Ученые

Ученые, продолжая исследовать шельфовый ледник Росса, выяснили, что он, на самом деле, не тает, а замерзает. Они пробурили в нем 300-метровую скважину и поняли, что со временем он лишь увеличивается в размерах.

Агентство National Geographic на своем официальном канале в Youtube опубликовало увлекательное видео с явным аномальным явлением. Так, до сих пор ученые считали, что шельфовый ледник Росса со временем все больше подвергается таянию. Некоторые из специалистов уже начали бить тревогу, так как если бы эта информация подтвердилась, миру бы грозила катастрофа. Такое явление вызвало бы резкое повышение уровня океана.

Тем не менее, ученым удалось выяснить, что на самом деле ледник все-таки замерзает. Это показали результаты исследований после бурения 300-метровой скважины в нем. Когда в нее опускают камеру, хорошо видно, что ее края не гладкие, и на них видны белые точки ледяных кристаллов. Ученые считают, это показатель того, что на самом деле ледник Росса замерзает, а не тает.