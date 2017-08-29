«Осьминоги с множеством глаз»: уфологи рассказали, как выглядят пришельцы

Уфологи уверенны, что в скором времени человечество начнет общаться с пришельцами. Сейчас эксперты по НЛО и инопланетянам предположили, как могут выглядеть представители внеземных цивилизаций.

Биолог и астрофизик Мичио Каку из Японии, вместе с учеными из Института по поиску внеземного интеллекта, установил примерный внешний вид пришельцев. Последние исследования показали, что представители внеземных цивилизаций имеют три особенности, которые им необходимы для жизнедеятельности.

Так, первое, что выявили ученые это то, что пришельцы произошли от хищников. Исходя из этого глаза инопланетян могут видеть в режиме стерео, что дает возможность анализировать объекты и визуально измерять расстояние до них.

Второй особенностью инопланетян являются щупальца. При помощи таких конечностей пришельцы охотятся за своей добычей и ловят других существ. Также уфологи решили, что инопланетяне могут общаться и говорить. У них существует особенный язык, при помощи которого они делятся друг-с-другом информацией.

Так, пришелец представляет собой нечто, похожее на осьминога. Такие существа обладают, как считают уфологи, множеством глаз и могут общаться между собой.