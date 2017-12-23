Ученые создали ползающего робота-змею

Американские ученые из Гарвардского университета создали робота-змею, который с точностью воспроизводит движение живого представителя пресмыкающихся. Движение робота обеспечивается силиконовой трубкой, которая сдувается и раздувается, помогая искусственной змее передвигаться.

Робота-змею ученые покрыли материалом, который напоминает по своему виду кожу настоящей змеи. По словам разработчиков, искусственное пресмыкающееся может передвигаться даже вверх по вертикальной поверхности.

Движение робота-змеи осуществляется за счет силиконовой трубки, которая сжимается и разжимается, обеспечивая перемещение. Принцип ученые позаимствовали, изучив, как двигается настоящая змея. Передняя часть тела выталкивается вперед, а задняя подтягивается за ней.

Для полноценной работы робота-змеи, сообщают ученые, нужно в конструкцию внести небольшие изменения. Для этого необходимо два насоса и аккумулятор, который разместят в полости трубки-тела.

Внешний вид робота очень напоминают настоящую змею. Оболочка трубки имеет узорчатую пленку, которую сделали в технике японского киригами. За счет такого узора робот-змея и движется, выступы появляются при надувании трубки, в движении они поочередно сжимаются, что и делает «червяка» подвижным.