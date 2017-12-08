У человека найден ген непереносимости алкоголя

Издание The Independent сообщает об одном из последних исследований ученых из США, которые нашли в человеке ген непереносимости алкоголя. В таких генах происходят мутации, которые понижают способность организма разрушать этанол, в результате чего его избыток провоцирует токсический эффект и отторжение.

Ученые из США, которые работают на университет в Пенсильвании, рассказали о выводах, сделанных ими в ходе одного из последних исследований в области генома. Так, они выяснили, что в организме у человека есть набор генов, которые вызывают непереносимость алкоголя при мутации. Специалисты узнали это, когда провели исследование у двух с половиной тысяч людей, принадлежащих к разным расам и национальностям. Так, у пяти из 20 популяций, которых они исследовали, были найдены те самые мутации. Они влияли так, что фермент, катализирующий окисление спиртов, не работал в полную силу. Вследствие этого организм такого человека включал отторжение при принятии алкоголя, так как не мог справиться с его воздействием. Считается, что этот ген передается по наследству.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало об исследованиях ученых из Канады и Франции, которые установили прямую связь между употреблением алкоголя и разбитием слабоумия у человека.