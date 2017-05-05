Ученые: мозг ребенка после инсульта способен трансформироваться

Ученым удалось раскрыть принцип функционирования мозга ребенка, пережившего инсульт во младенческом возрасте. Оказалось, что основные функции могут значительным образом видоизменяться.

До настоящего времени ученым было известно, как именно может функционировать мозг новорожденного ребенка в случае инсульта. Специалисты из Университета Джорджтауна провели ряд исследований, посредством которых им все-таки удалось установить принцип адаптации мозга после перенесенной травмы.

Так, если вследствие инсульта пострадала речевая функция ребенка, то через определенное время она обязательно восстановится, однако за счет здоровых областей ткани мозга. То есть, есть все шансы, что ребенок будет жить совершенно полноценно, а инсульт никак не скажется на его здоровье.

Ученые доказали, что мозг младенца способен компенсировать патологию и таким образом сам себя исцеляя. Подобные выводы смогут помочь медикам в восстановлении переживших инсульт пожилых людях, чей мозг не способен возместить утерянные функции.