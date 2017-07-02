Ученые готовят ядерное оружие для защиты Земли от астероидов

Российские ученые активно разрабатывают стратегию защиты Земли от астероидов. Помочь в рисковом предприятии обещает ядерное оружие.

Представители Института космических исследований РАН совместно с Российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ, Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований, а также со специалистами МФТИ планируют поставить необычный эксперимент, который позволит в точности понять, способен ли ядерный взрыв уничтожить астероид.

Так как в последнее время Сеть буквальным образом наполнилась сообщениями о грядущем конце света, ученые повсеместно пытаются отодвинуть дату Апокалипсиса. Российские специалисты уже готовы поставить эксперимент, который и покажет, степень воздействия лазерного облучения на космические объекты.

Ученые утверждают, что именно от успехов исследования зависит жизнь человечества на планете, поскольку опасность представляет не только сам астероид, но и ядерный взрыв. Именно поэтому точные расчеты и опыт научных экспертов крайне необходимы во время эксперимента.