Ученые: социальные сети способны влиять на успехи подростков в учебе

Ученые из Германии провели масштабное расследование и выяснили, каким образом социальные сети влияют на успехи подростков в учебе. Результаты выдались весьма неожиданными.

Исследование немецких ученых касательно взаимосвязи использования социальных сетей и продуктивности детей в учебе может несколько шокировать тех родителей, которые склонны решительно ограничивать свое чадо во времени препровождения перед экраном гаджета.

Таким образом, высококвалифицированные психологи, изучив 59 научных работ и поведение около 30 тысяч респондентов, установили, что соцсети не очень-то значительно влияют на успехи подростка в учебе.

Учитывая время пребывания online, а также цель использования соцсетей, ученые установили, что они способны как ухудшить, так и значительно улучшить успехи детей. Все зависит от того, какие именно паблики и страницы посещает подросток, и не мешает ли они трудовому процессу.

Психологи отмечают, что ограничивание детей в чем-либо, в том числе и в соцсетях, непродуктивно. Значительно более положительный результат сможет оказать взаимопонимание и качественно организованный семейный досуг.