Ученые изобрели эластичный дисплей, который можно приклеить на тело‍

В скором будущем люди смогут смотреть сериалы и читать книги просто с ладони. Японские ученые изобрели дисплей, который можно приклеить на кожу.

Ученые из университета в Токио создали светодиодный дисплей, который предназначен для приклеивания на кожу. Экран в толщину составляет всего 11 миллиметров, а его габариты 6х10 сантиметров. Такие незначительные параметры позволяют без труда приклеить экран на тело человека и без лишнего дискомфорта смотреть видео или наслаждаться чтением электронных книг.

К тому же, ученые утверждают, что использование дисплея никак не повлияет на здоровье человека и является совершенно безопасным новшеством. С помощью таких экранов, которые, к слову, можно приклеить даже не движущиеся части кожи, любой человек сможет быстро и качество иметь доступ к любого рода информации, не прибегая притом к различным громоздким гаджетам.

Однако на данный момент пока неизвестно, когда дисплеи будут выпущены в продажу и какова будет их начальная стоимость.