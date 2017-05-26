Ученые разработали систему DETECTR для обнаружения раковых генов

Американские ученые разработали систему DETECTR, призванную обнаруживать раковые гены человека. Об этом уведомляет издание Technology Network.

Сотрудники лаборатории Дженнифер Дудны создали инновационную технологию на основе CRISPR, которая с высокой точностью выявляет ДНК, провоцирующее развитие онкологических заболеваний. В настоящее время метод может отыскать активаторы двух типов вируса папилломы человека.

В его основе лежит использование белка Cas12a, который открыли около двух лет назад. Это образование может разрезать участки ДНК. Обычно Cas12a режет все гены подряд, однако исследователи научились управлять этим белком при помощи особой молекулы-навигатора, направляющего его к нужному участку. Для отслеживания перемещений эксперты наделяют компонент флуоресцирующим эффектом.

Изобретатели уже протестировали DETECTR на типах ВПЧ 16 и 18. Способ позволил отыскать все образцы первого, а также 23 из 25 - второго. Создатели подчеркивают, что новинка превосходит существующие аналоги по простоте, скорости и требованиям к оборудованию. Его можно использовать даже в относительно бедных медицинских учреждениях. В будущем DETECTR также могут приспособить для маркирования раковых клеток и аномалий хромосом.