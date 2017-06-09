Ученые считают астероиды космическими "капсулами времени"

Ученые из США считают астероиды космическими "капсулами времени", которые могут рассказать человечеству о происхождении Земли. Об этом пишут на ресурсе EurekAlert.

Директор Центра химической эволюции на базе Технологического института Джорджии Николас Хад утверждает, что изучение астероида может раскрыть тайну зарождения жизни на нашей планете. Поэтому он при поддержке представителей NASA намерен изучить химический состав этих объектов с целью обнаружить предпосылки для развития живых организмов.

Николас Хад подчеркивает, что астероиды и метеориты могут переносить на себе соединения, предшествовавшие образованию аминокислот и сахара. Он называет их "строительными блоками жизни". Изучать структуру космических тел необходимо для того, чтобы понять принципы химии, свойственные для Вселенной.

К примеру, некоторые астробиологи разработали теорию, согласно которой на них могут перемещаться в космосе бактерии или полезные вещества. Если такая гипотеза подтвердится, это даст толчок к исследованиям в области эволюции. Николас Хад рассказал, что сейчас участники проекта даже не знают, что именно им стоит искать внутри астероидов. Однако уже совершенные находки свидетельствуют о перспективах этих исследований.