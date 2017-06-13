Ученые создали дешевый графеновый фильтр для воды

Австралийские ученые из CSIRO создали новый фильтр для воды, выполненный из графена. Технология использования графеновых фильтров предусматривает простоту и дешевизну, разработка получила название Graphair.

Новый графеновый фильтр имеет массу преимуществ перед уже имеющимися технологиями фильтрации воды. Так, Graphair отличается долговечностью, тогда как многие другие фильтры пригодны лишь в первые 72 часа использования. Даже если графеновый фильтр становится загрязненным, он все равно продолжит фильтровать воду, делая ее пригодной для употребления.

В испытаниях нового фильтра ученые использовали технологию на очистке воды из гавани в Сиднее. Graphair представляет собой фильтр с микроскопическими наноканалами, которые составляют из себя графеновую сетку.

Фильтр с графеном очищает воду, отсеивая из ее состава грязь и лишние примеси. Технология отличается дешевизной и возможностью постоянного каждодневного использования. По словам ученых, которые создали фильтр, Graphair сможет стать полноценной заменой уже существующих фильтров, использование которых гораздо уступает новой технологии по качеству и стоимости.