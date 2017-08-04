NASA: 2,9 миллиарда лет назад на Венера могла быть жизнь

Специалисты NASA предполагают, что 2,9 миллиардов лет назад на Венера могли обитать живые организмы. Такая статья опубликована в издании Venera-D Modeling Workshop Proceedings.

Ученые разработали образную модель Венеры, изменив состав её атмосферы на тот, который мог быть на заре существования планеты. Предполагается, что её современная газовая оболочка возникла после очень долгого воздействия вулканической активности. Экспериментаторы взяли за основу атмосферы азот, концентрацию углекислый газа выбрали по земному образцу - 400\миллион частей. Давление также сделали земным, а вот уровень воды выбрали существенно ниже - всего небольшой десятиметровый слой.

Согласно расчетам, при таких условиях и благодаря на 20% более тусклому Солнцу, средняя температура на Венере колебалась бы на уровне +20 градусов по шкале Цельсия. А при современной яркости материнской звезды этот показатель поднимется до +26 градусов и станет равным земному экваториальному. Если же увеличить запасы в 31 раз, то температурный режим снизится до +16 градусов.

Таким образом, если бы не чересчур плотная атмосфера и отсутствие воды, Венера могла бы иметь на своей поверхности живую флору и фауну. Близость к Солнцу компенсирует очень долгий период вращения вокруг собственной оси, который превышает земной в 224,7 раза. В дневное время суток планеты была бы защищена от излучения обилием облаков, а за долгую ночь полушарие успевает остыть.