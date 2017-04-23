Японские физики открыли природу пульсирующих полярных сияний

Физики из Японии первыми открыли природу пульсирующих полярных сияний. Их исследование разместили в научном издании Nature.

Ученые задумались над физической причиной красивейшего природного явления. Оно проявляется в виде ярких разноцветных дуг, которые со временем способны распадаться и создавать в небе на высоте 100 километров размытые пятна, пульсирующие с интервалами от одной до десятков секунд.

Уже давно существует теория, что это зрелище провоцирует взаимодействие электронов с зарядами в десятки килоэлектронвольт и атомами веществ в верхних атмосферных слоях. Однако специалисты не могли понять, каким образом магнитосферные электроны преодолевают магнитное поле планеты. Существовала вероятность, что атомным частицам помогают двигаться плазменные волны, свойственные плазмосфере.

Чтобы доказать эту гипотезу, японцы провели эксперимент, используя условия магнитосферной суббури, которая состоялась 27 марта минувшего года. В этот период специалисты замеряли потоки электронов при помощи космического аппарата ERG. Одновременно с этим они фиксировали изменения полярных сияний наземным комплексом камер All-Sky Imagers. Результаты сравнения полученных данных продемонстрировали зависимость между потоками, пульсацией сияния и областью активности плазменных волн. Таким образом теорию удалось доказать.