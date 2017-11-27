Ученые создали графеновую метку, которую можно наносить на еду

Американские ученые создали специальный материал, графен, с помощью которого можно наносить рисунки на еду. Он совершенно безопасен для человек и даже обладает антибактериальными свойствами.

Казалось бы, такая фантастика как замысловатые рисунки на еде вещь совершенно не реализуемая, однако ученые из Университета Райса в США нашли выход, как именно без вреда для здоровья использовать метки на продуктах питания.

Графен может использоваться для нанесения меток на еду, дерево, а также ткани именно с помощью лазерного травления.

Кроме того, руководитель исследования Джеймс Тур отмечает, что вскоре ученые научатся превращать в графен все материалы, содержащие в себе углерод.

Стоит отметить, метки будут служить не только для красоты, но и с целью изучения качестве еды. При истечении срока годности продукта, графеневая метра меняет свой цвет.