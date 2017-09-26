Пришельцы побывали в Британии 400 раз за последние полгода

Уфологи утверждают , что за последние три года пришельцы 400 раз посетили Великобританию. Если число визитов инопланетян возрастет, это грозит настоящим порабощением Туманного Альбиона.

Специалисты в области уфологии и суеверные обыватели продолжают искать любые признаки пребывания на Земле инопланетного разума. Таким образом, уфологи из Соединенного Королевства решили подсчитать количество посещений пришельцами их острова, и были очень шокированы результатом.

Как оказалось после проведенного вопроса, три года назад жители Британии наблюдали около ста необъяснимых явлений, называемых НЛО. С каждым годом число подобных наблюдений увеличивалось, и уже в 2017 году показатель стремительно вырос до 146 посещений пришельцами.

Некоторые очевидцы утверждают, что стали свидетелями странного летающего объекта, а некоторые и вовсе были жертвой похищения. Скептики предпочитают не доверять ни тем, ни другим, заявляя, что чаще всего "НЛО" - это обычные квадрокоптеры или самолеты.