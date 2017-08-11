Специалисты назвали 7 признаков того, насколько человек хорош в сексе

Специалисты в области интимных отношений рассказали о 7 признаках, которые помогают понять, насколько человек хорош в сексе. По их словам, немаловажные факторы здесь – любить сам процесс и уметь быстро переключаться, чтобы сменить позу.

Специалисты в области интимных отношений из США рассказали, как человек может понять, хорошо ли его половому партнеру с ним во время секса. Так, они назвали 7 признаков, с помощью которых это можно определить. Во-первых, считают они, чтобы быть в постели интересным, нужно любить сам процесс. Человек, который в нем заинтересован, будет читать соответствующую литературу, чтобы пополнять знания о том, как доставлять удовольствие партнеру.

Второй фактор заключается в том, что человек осознает важность прелюдий и не пропускает этот пункт, когда хочет вступить в сношение. Также хорош в постели тот, кто умеет менять позы. Третий признак – это уверенность в себе. Ее можно заметить по тому, без смущения ли человек раздевается и может ли он заниматься сексом при свете.

Среди последних признаков специалисты упомянули, что признаками, которые показывают, что человек хорош в сексе, является умение доставить удовольствие и себе, и партнеру. Также они назвали фактором внимательность, которая проявится в том, что человек следит за тем, как ведет себя его партнер и не станет игнорировать звуки, которые он издает.