Японским ученые научились определять болезнь Альцгеймера с помощью капли крови

Ученым из Японии, которые работают в Национальном исследовательском центре долгожительства, удалось создать методику диагностики заболевания Альцгеймера с помощью одного только анализа, для которого необходимо совсем немного крови.

В основе данной методики заключается выделение веществ, которые связаны с бета-амилоидом – пептидом, считающегося одной из главных причин начала развития болезни. Дальнейшее их сравнение происходит благодаря соотношению посредством разделения различных по своей массе молекул. Данный способ предоставляет возможность определения в человеческом мозге лишних накоплений бета - амилоида. Как рассказали специалисты, чтобы провести подобный анализ требуется 0,5 мл крови.

Выводы результатов своих исследований ученые подтвердили на практике, исследовав порядка 230 человек из Японии и Австралии, возраст пациентов составлял от 60 до 90 лет. Практически в 90% случаев поставленный благодаря новому анализу диагноз совпадал с результатами общепринятых методов определения заболевания Альцгеймера.