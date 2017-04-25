Ученые нашли у человека ген, позволяющий переваривать жуков

Специалистами из американского Ратгерского университета был выявлен ген в организме человека, который способствует перевариванию насекомых и извлечению из них полезных веществ.

Это делает жуков полноценной едой для человечества, прежде всего, это высокое содержание белка в насекомом. По словам ученых, жучки на протяжении длительного времени входили в рацион человека, но благодаря эволюции, все произошло иначе. Человек перестал рассматривать жуков, как отдельный источник питания, и все же человеческий организм не утратил способности к перевариванию и извлечению пользы из насекомых.

Для эксперимента исследователи взяли геном практически трёх десятков приматов, при этом нашли и гены, отвечающие за расщепление насекомых. До этого мир думал, что организм человека не способен к перерабатыванию хитина – составляющего панциря жуков и гусениц. Однако не все жители планеты отказались от употребления жуков. Есть ряд экзотических стран, кухня которых включает в себя блюда из насекомых. Такими являются Тайланд, Восточная Азия, Латинская Америка и другие.