Уфологи на видео NASA увидели парящий над поверхностью Земли город

В Сети появились заявления уфологов, утверждающих, что на видеотрансляции NASA в камеры попал парящий над поверхностью Земли город. По мнению уфологов, таинственный объект имеет площадь в несколько сотен квадратных метров.

На одном из YouTube-каналов, посвященному видео с пришельцами и НЛО, появилось новое видео. Пользователь аккаунта Streetcap1 опубликовал ролик с фрагментом трансляции от NASA. По мнению автора видео, в объектив камер МКС попал уникальный объект – парящий над Землей город.

Как утверждает автор и другие уфологи, которые сочли видео достоверным, человечество приближается к разгадке тайны о пришельцах. Многие люди, верящие в существование пришельцев, утверждают, что мировая власть умышленно скрывает от человечества правду об инопланетянах. Такие уфологи утверждают, что ролик – оплошность специалистов NASA, которые случайно показали людям город над Землей. Однако, скептики сочли «парящий город» лишь отблеском лучей Солнца. По мнению комментаторов, не разделяющих мнения уфологов, на видео изображен лишь блик лучей. Пользователи осудили приверженцев теории об НЛО за их чрезмерную подозрительность и безоговорочную веру в любое, даже самое непохожее, очертание «таинственных объектов».