Благодаря Google Maps установлены координаты инопланетян в Аргентине

Энтузиасты в Google Maps обнаружили доказательства существования НЛО. В Аргентине корабль пришельцев вращался вокруг своей оси и время от времени покидал территорию.

Группа людей утверждает, что корабль пришельцев расположен аргентинской Тьерре. Благодаря программному пакету Google Maps энтузиасты установили, что странный кусок земли на карте является маскировкой пришельцев. В провинции Буэнос-Айрес также обнаружена часть земли, которая имеет идеально круглую форму. Эксперты полагают, что это спиралевидный НЛО.

Местоположением корабля пришельцев являются координаты 34 ° 15'07.8 ю.ш. и 58 ° 49'47.4 “з.д. Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал происшествие следующим образом: «Аргентина имеет переизбыток НЛО по сравнению с остальным миром, и я считаю, что так инопланетяне пытаются скрыть этот конкретный вход на их базу». Разработчики программного пакета Google Maps пока не спешат комментировать природу объекта, найденного энтузиастами.