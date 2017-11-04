Эксперты рассказали, почему полнолуние 31 января будет вредно для здоровья

31 января жители Земли смогут наблюдать в небе полнолуние. Эксперты рассказали, какую опасность таит в себе данное явление и как уберечь себя от мигрени и резких перепадов в давлении.

В этот день Луна приблизится к Земле на 43 тысячи километров. Это в масштабах космоса не так масштабно, как кажется на первый взгляд. Лунное затмение приведёт к появлению кроваво-красного спутника Земли. Такое уникальное космическое явление происходит раз в 150 лет. Луна будет окрашена в бледно-голубой цвет, полученный из-за особого явления рассеивания спектра световых волн на орбите. Сам же спутник Земли не меняет окраску, а людям при этом кажется вовсе иное.

31 января вспыхнут магнитные бури, которые приведут к сильной головной боли и резких перепадах артериального давления. Стоит отметить, что уже в феврале Венера приблизится максимально близко к Земле, а в марте – Марс. Некоторые астрономы полагают, что такое уникальное событие может усилить глобальное потепление.