Ученые нашли способ защиты от болезни Паркинсона

В Калифорнии ученые провели опыты на лабораторных мышах, результаты экспериментов продемонстрировали способы защиты от болезни Паркинсона. Удаление старых «зомби-клеток» астроцитов поможет организму избежать развития болезни Паркинсона.

В начале исследований ученые из калифорнийского Института исследования старения провели анализ мозговой ткани умерших людей, которые страдали от болезни Паркинсона. В этих образцах они нашли большое количество старых астроцитов – клеток, служащих каркасом для размещения нейронов. Такие клетки помогают мозгу питаться и восстанавливаться.

Однако, в ходе исследований ученые выяснили, что старые клетки астроцитов становятся источником воспаления. Из-за процессов, которые начинают старые астроциты, повреждаются рядом расположенные нейроны. В итоге, «зомби-клетки» астроцитов приводят к разрушению соседних клеток, что ведет за собой развитие болезни Паркинсона.

Свою версию ученые проверили на лабораторных мышах. При разрушении старых «зомби-клеток» астроцитов в организмах мышей пропадали симптомы и сама болезнь Паркинсона. Таким образом, если ученые смогут «очищать» мозг человека от старых клеток астроцитов, то болезнь Паркинсона больше не будет считаться неизлечимой.