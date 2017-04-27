Ученые: Чистый воздух смертельно опасен для человечества

Международная группа ученых провела исследования, в ходе которых выяснила, что чистый воздух может стать смертельно опасным для человечества, так как его чрезмерное очищение может вызвать глобальное потепление, сообщает издание Daily Mail.

Ученые из разных стран продолжили исследование того, как вмешательство человека в обычный ход явлений в природе в будущем отразится на общем климате. В изучении принимали участие специалисты из Соединенных Штатов, Германии, Норвегии и Соединенного Королевства. Так, они рассчитали предположительные модели последствий, которые могут произойти, если человечество будет очищать воздух от аэрозольных загрязнений.

В итоге они пришли к выводу, что, если производить это действие, это медленно приведет к большой катастрофе. По их словам, в воздухе должно находиться определенное количество сульфатов и сажи, ведь это своеобразный защитный слой. Он служит преградой планеты от солнечной радиации. Если этот порог убрать, на Земле наступит глобальное потепление, и это убьет все живое.