Ученые из США и России разработали алгоритм поиска антибиотиков

Группа ученых из СПбГУ вместе с исследователем из университета Карнеги-Меллон, США, создали новый алгоритм, позволяющий искать потенциальные антибиотики. Благодаря разработкам, алгоритм даст возможность ученым создавать новые антибактериальные средства и возобновить производство антибиотиков в России на базе субстанций страны.

Как указал один из ученых, создавших алгоритм, название новой программы – VarQuest. Алгоритм сокращает время, которое обычно затрачивается на поиски новых антибиотиков. Новая разработка поможет ученым всего мира преодолеть новую проблему, которая заключается в том, что бактерии получили устойчивость к уже существующим антибиотическим средствам.

Для того, чтобы создать новый механизм по борьбе с болезнями, ученым нужно искать варианты других антибиотиков и лекарственных препаратов. Благодаря разработанному американскими и российскими учеными алгоритму, поиск антибиотических средств будет проходить гораздо быстрее.

Помимо этого, алгоритм VarQuest сможет помочь развить и возобновить российскую индустрию производства антибиотиков. С помощью математической схемы, программа быстрее ищет и сравнивает химические формулы средств.