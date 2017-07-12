Ученые: Сахар может привести детей к смерти

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что если каждый день употреблять в пищу несколько сладких газированных напитков или десертов с большим содержанием сахара, то это может губительно повлиять на кровеносные сосуды и нарушить работу внутренних органов и как следствие - привести к смерти.

Для своего исследования ученые набрали группу добровольцев, которые на протяжении двух недель ежедневно употребляли в пищу по 225 гр сахара. Ученые в это время проводили замеры уровня кровоснабжения ног у участников. По истечению 14 дней исследователи выяснили, что кровь стала поступать в конечности меньше на 17%.

Авторы исследования отметили, что присутствие большого количества сладкого в рационе довольно негативно сказывается на кровеносных сосудах. При этом, специалисты измеряли только кровоснабжение конечностей, а ведь существуют еще жизненно важные сосуды сердца и мозга. Исследователи отмечают, что если там будет зафиксирован такой же результат, то это крайне опасно.

Также ученые отметили, что допустимая доза сладкой газировки - это пол-литра, при этом выпивать такое количество можно раз в месяц.