Эксперты: Индия не отправит запланированную миссию на Луну

В 2017 году СМИ сообщили о том, что индийские разработчики готовят две собственные уникальные миссии на Луну и Марс. Однако весной на спутник Земли они наверняка не попадут, заявляют эксперты.





По их словам, проблема индийских специалистов из TeamIndus не в качестве навыков и знаний, а в финансировании. Медиа теперь пишут о том, что компании не удаётся собрать необходимую сумму для пуска, что означает проигрыш в Google Lunar XPRIZE. Из запланированных 70 миллионов долларов новаторам удалось собрать около 35 миллионов, которые были потрачены на сооружение и испытания прототипов ракеты. С TeamIndus уже разорвала пусковой контракт корпорация Antrix – ответвление Организации космических исследований и разработок Индии.



Сотрудники TeamIndus в прошлом октябре заявили, что их миссии станут революционными как для мирового ракетостроения, так и для Индии в частности. Сейчас без помощи государства стартаперам не справиться, но правительство не спешит помогать в развитии. TeamIndus хотели внедрить способ миниатюрного ракетостроения, где все устройства будут автоматизированы и в уменьшенном размере. Это сделало бы отрасль более бюджетной.