Ученые назвали истинную причину распространения чумы в средневековье

Переносчиками чумы в средневековой Европе, вопреки общепринятому стереотипу, оказались отнюдь не крысы, а жители пострадавших стран. Данное заявление сделали ряд ученых из университетов Осло и Ферары, информирует ВВС.

Исследователи отошли от общепринятой теории, на основе которой основными переносчиками заболевания являлись грызуны, блохи, обитавшие в городских массивах. В «фундамент» проводимых исследований легли человеческие паразиты.

При помощи компьютерных технологий специалисты смогли предположить несколько вариантов развития эпидемии. Среди них оказались: крысы, человеческие паразиты, воздух, а также выделения. Все перечисленные варианты были сравнены с реальными фактами распространения опасного заболевания. Из чего стало известно, что большинство вспышек чумы произошли на самом деле по вине самого человека.