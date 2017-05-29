Ученые: Злоупотребление солью ведет к слабоумию

Злоупотребление продуктами с высоким содержанием соли ведет к слабоумию. Такие выводы сделали ученые и опубликовали в научном журнале свои результаты.

Исследователи в области правильного питания обнаружили, что соль в ее большой концентрации в продуктах может привести к значительным нарушениям здоровья человека и животных.

Научные опыты проводились на грызунах. Ученые кормили их подобными продуктами на протяжении полугода. Выяснилось, что спустя три месяца у зверьков начали появляться проблемы функционирования мозга, а также это вело к иным нарушениям когнитивных способностей организма.

Исследователи сделали вывод, что пища в большой добавкой соли, - вредная для здоровья. Это вещество влечет изменения в мозговом кровообращении, а также является причиной возникновения и развития иных хронических болезней. В частности, в зоне риска оказывается сердечно-сосудистая система человека, появляется гипертония. Кроме этого, солевая добавка значительно изменяет кишечную микробиоту, что также сказывается на общем здоровье человека.