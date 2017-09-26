Учёные: Криозаморозка станет самой востребованной процедурой захоронения

Учёные прогнозируют, что в скором времени криозаморозка станет самой востребованной процедурой захоронения. Так сообщает издание "ВладТайм".

По мнению специалистов, вскоре процедура резкой заморозки станет популярнее, чем погребение и кремация. Одним из главных плюсов метода считается невысокая стоимость и перспективность.

Сейчас на западе желающим необходимо заплатить около 28 тысяч долларов, тогда как традиционные похороны обойдутся раза в четыре дешевле. Однако эксперты предполагают, что увеличение количества клиентов отрасли позволит существенно снизить стоимость.

К такому варианту могут прибегнуть не только покойные, но и живые люди, страдающие неизлечимыми недугами. Помещенное в специальную камеру тело поддаётся экстримально низкой температуре таким образом, что все ткани и органы остаются невредимыми и способными функционировать после разморозки. Многие из таких больных уже соглашаются заморозить свой организм на долгие годы в надежде, что медицина будущего сильно продвинется вперед и сможет излечить их.