Уфологи назвали Италию самой привлекательной страной для НЛО

Группа уфологов сообщили, что Италия стала страной, которую НЛО больше всего посещало в прошлом году. Сообщается, что данная страна была выбрана среди европейских государств.

Ученые из Средиземноморского уфологического центра проинформировали, что инопланетяне чаще всего прилетали именно в Италию, так как очевидцы с этой страны присылали больше других доказательств. Таким образом, Италия стала самой привлекательной страной в Европе, которую часто посещали НЛО.

Лидером все-таки остается США, где в прошлом году было обнаружено более пяти тысяч неопознанных летающих аппаратов. За последний месяц НЛО в штатах появлялись 17 раз.