Учёные: Детские книги могут принести вред развитию ребёнка, если неправильно выбрать

Учёные из США заявили, что детские книги могут принести вред развитию ребёнка, если неправильно выбрать. Эксперты советуют консультироваться в больнице перед тем, как покупать их, как сообщает VistaNews.

Только доктора могут дать точную информацию по поводу того, насколько ребёнок развит. Чтобы помочь ему освоиться с окружающим миром, литературу следует подбирать с нужным количеством и качеством картинок, сюжетом, а также в соответствии с возрастом.

Так, тем, кому ещё не исполнился год, рекомендуют читать что-то максимально простое, где есть большие и чёткие изображения, на которых только один герой или предмет. Когда малышу уже два, то нагрузку следует увеличивать. При этом, рекомендуется, чтобы в 4 дети читали уже сами, однако специалисты отмечают, что методика не универсальна, и нужно иметь индивидуальный подход.