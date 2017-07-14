Учёные выяснили, почему собаку проще приучить к туалету, чем человека

Зоологи решили выяснить, почему собаку удаётся приучить к туалету с раннего возраста, а человека – нет. Результаты удивили многих, ведь причина была обнаружена в правом полушарии мозга собаки.

Некоторым владельцам собак и кошек удаётся приучить животных ходить в туалет с раннего возраста. Домашние любимцы знают своё место, писают и какают только там. Британские зоологи решили выяснить, почему такое же не происходит с людьми. Как правило, на обучение человека тратится больше времени, чем на собаку или же кошку. Причиной тому является отличительная особенность в правом полушарии мозга домашнего питомца.

Учёные нашли область, отвечающую за рефлекторную память, которая позволяет мгновенно запоминать происходящие вокруг события и на интуитивном уровне воспроизводить их. У человека же за это ответственна совсем другая половина полушария мозга, которая менее активна и дольше развивается. Некоторые полагают, что причиной также является и разность в продолжительности жизни собаки и человека, причем люди живут намного дольше, и поэтому процесс развития в 4-5 раз происходит медленнее.