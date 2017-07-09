Ученые заявили, что смогли установить истинную причину смерти Антона Чехова

Ученые из Великобритании заявили о том, что им удалось установить точную причину смерти знаменитого отечественного писателя Антона Чехова. По их мнению, писатель скончался от кровоизлияния в мозг.

Как известно, Антон Чехов скончался 15 июля 1904 года в немецком городе Баденвайлер. Ранее специалисты предполагали, что причиной его смерти послужил туберкулез или сердечный приступ, однако британские исследователи усомнились в этом. Так, в ходе исследования они подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя и обнаружили на ней не только бактерии туберкулеза, но и белковое вещество. По версии ученых, это говорит о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг.

Специалисты считают, что установленная ими причина смерти Антона Чехова является истинно верной и не может быть других предположений.