Учёные выяснили, почему на самом деле развивается болезнь Альцгеймера

Специалисты из Университета Кембриджа обнародовали результаты нового исследования по болезни Альцгеймера. Согласно им, она развивается, когда накапливается тау-белок, поскольку он разрушает связи между областями мозга и приводит в последующем к гибели нейронов, как сообщает VladTime.

Ведущий автор Томас Э. Коуп отметил, что увеличение количества такого вещества сначала происходит в энториальной коре, а это височная доля головного мозга. Сначала ничего не заметно, люди проживают годы, однако потом болезнь Альцгеймера резко начинает прогрессировать.

Подобные выводы раньше были сделаны по поводу мышей, однако влияет ли тау-белок на заболевание у людей, большинство экспертов выражали сомнение. Однако благодаря передовым методам визуализации мозга такую причину развития болезни Альцгеймера удалось определить. Учёные отмечают, что задействовали позитронно-эмиссионную и функциональную магнитно-резонансную виды томографии.